Terörle mücadelede bir haftalık bilanço

Güvenlik güçlerince, bir haftada düzenlenen 230 operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terör örgütü mensubu teslim oldu.

Güvenlik güçlerince, terörle mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen 230 operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terörist teslim oldu.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 13-20 Mart tarihlerindeki terör, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel harekat ile iç güvenlik kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 230 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık iddiasıyla 999 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 70, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 28, sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 28 kişi yakalandı.



Yurt genelindeki operasyonlarda 13 terörist öldürüldü, 11 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



21 SIĞINAK VE MAĞARA İMHA EDİLDİ



Güvenlik güçleri, Batman, Bingöl, Ağrı, Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı belirlenen 21 sığınak ve mağarayı imha etti.



Teröristlerce tuzaklanan 19 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi, patlayıcı yapımında kullanılan bin 275 kilogram madde ve 15 el bombasının yanı sıra 34'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 65 çeşitli çap ve modelde silah ele geçirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 422 operasyonda da 5 ton 674 kilogram esrar, bir kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin, 233 kök kenevir ve bir milyon 709 bin 307 hap ele geçirildi.



Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan yurda sokulan 722 bin 314 paket sigara ile 25 bin 632 litre akaryakıta da el koydu.