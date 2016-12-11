"Terörle mücadele sonuna kadar sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör belasıyla, bununla mücadelede milletimin, halkımın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde duracağımız en önemli konu, terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden hiç şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa, biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralananları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bu hastanede yoğun bakımda iki kişinin tedavisinin sürdüğünü ve şuurlarının açık olduğunu anlatan Erdoğan, çok kısa zamanda yoğun bakımdan çıkıp, odalarına geçeceklerini söyledi.



Şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan gazilerin tedavilerinin de hastanenin bir diğer bölümünde sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Haseki'dekiler bizleri umutlandırdı, rahatlattı. Buradakileri, doktorlarımızın da ifadesiyle iyi gördüm. Kendileri de zaten bunu ifade ediyorlar. İşin geneli itibarıyla baktığımız zaman 38 şehidimiz var, 155 yaralı söz konusu. Fakat burada üzerinde duracağımız en önemli konu, terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden hiç şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa, biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola çıkarken, kefenlerimizi giyerek çıktık. Biz şehadet makamına ermeyi, şereflerin en yücesi olarak kabul etmiş bir inancın, bir düşüncenin mensuplarıyız. Onun için de bundan çekinmek diye bir şey söz konusu değil. Bu vatan, bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların bu vatanda en ufak bir hissesi, payı söz konusu değildir. Çünkü bunların, bu vatana yönelik bir vatansever aşkları falan yok, milliyetperverlik diye bir aşkları yok."



- "DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKLER"

Bursaspor-Beşiktaş maçında görevli polislerin, o maçın sağlıklı bir şekilde huzur içinde yapılsın, bütün seyirciler evlerine, şehirlerine uğurlansın diye orada bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Yani bir milli görevi yerine getiriyorlar. Otobüslerine binmek üzere hazırlıklarını yapan bu genç aslanlarımıza, çevik kuvvetin mensuplarına, bu el yapımı bomba yüklü araçla her iki noktada bunlar alçakça, kalleşçe saldırıyor. İçimizi sızlatan tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Allah'tan şifa, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Ama şunu bilmeleri lazım ki bunlar yanında kalmayacak, bunları yanına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler. Bunu bir defa bilmeleri lazım." diye konuştu.



Erdoğan, patlayıcının türüne ilişkin soru üzerine, şu anda bunun bütün incelemelerinin yapıldığını belirterek, "İncelemeler bittikten sonra bunların cinsi nedir? Tabii ki el yapımı bombaların değişik çeşitleri var. Nedir, ne değildir? Bunların tüm incelemelerini yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığımız daha detaylı açıklamalar yapacaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden Salık Bakanı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile hastaneden ayrıldığı sırada ilgi gösteren vatandaşları selamladı. Bir grup vatandaş da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



ERDOĞAN YARALILARI ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.



Erdoğan, saldırıda şehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geçti.



Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra yaralıları ziyaret etti.



Görüşmelerin ardından hastaneden ayrılan Erdoğan'a, çıkışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunulurken, bazı kişiler de "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "İdam isteriz" şeklinde slogan attı.



Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA