21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 8-14 Aralık arasında 4 ildeki operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan haftalık bilgilendirmede, 8-14 Aralık arasında yürütülen terörle mücadele faaliyetleri ve Fırat Kalkanı Harekatı'na yönelik güncel durum hakkında bilgi verildi.



Bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünün yaz-kış sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması açısından büyük önem taşıyan bölgelerden Şırnak, Hakkari, Siirt, Mardin ve Bitlis'te operasyonlara aralıksız devam edildi.



Bu kapsamda, Hakkari'nin Çukurca, Diyarbakır'ın Lice, Siirt'in Eruh ilçelerinde ve Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 38 el yapımı patlayıcı, 6 roketatar, 1 uçaksavar, 5 piyade tüfeği, 2 mayın, yaklaşık 2 ton 700 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve çeşitli maddeler ele geçirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler sonucunda 184 bin 760 paket kaçak sigara yakalandı.



Terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen Hakkari'nin Çimenli köyünde 1, Siirt'in Eruh ilçesinde 10, Batman'ın Heybeli köyünde 4, Tunceli'nin Nazimiye Sarıyayla bölgesinde 1, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Köyçeğiz Mahallesi'nde 6 ve Bitlis'in Tokaçlı köyü kırsalında 13 sığınak olmak üzere 35 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda ele geçirilen örgütün kış tertiplenmesine yönelik yaşam ve gıda maddeleri ile örgütsel doküman imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.



Ayrıca hudut denetim ve kontrolleri sonucunda, Türkiye sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 218 kişi yakalandı.



FIRAT KALKANI HAREKATI



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, harekat süresince toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bilgilendirmeye göre El Bab'a yönelik 9 Aralık'ta başlatılan harekatta batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı.



Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde devam ederken, terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Kaynak: AA