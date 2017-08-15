Teröristlerin tuzağı 'afişe oldu'

PKK'lı teröristlerin elektrik direğine astıkları afişe gizledikleri el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Batman'da PKK'lı teröristlerin elektrik direğine astıkları afişe gizledikleri el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.



Teröristlerce 19 Mayıs Mahallesi İpekyolu Caddesi girişinde bulunan elektrik direğine asılan ve üzerinde terör örgütüne destek içerikli yazı bulunan afişe tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, çevrede aldıkları güvenlik önleminin ardından patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.



Teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.



