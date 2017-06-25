Teröristlerin hain planı tutmadı

Erzincan'da jandarma ekiplerinin geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, PKK'lı teröristlerce infilak ettirildi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin geçişi sırasında teröristlerce uzaktan kumandayla infilak ettirildi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ve JÖH timi sevk edildi.



Jandarma ekipleri, bölgede arama ve tarama faaliyetlerine başladı.



Yaylabaşı beldesine ulaşımı sağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.