Hava harekatlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgeleri ile Van ve Siirt'te gerçekleştirilen hava harekatlarında 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam bölücü terör örgütüne yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı.



Operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, teröristlerce kullanılan 10 barınma alanı ile bir erzak deposunu imha ederken, ilk belirlemelere göre bir teröristi de etkisiz hale getirdi.



Hava harekatının ardından uçaklar üslerine döndü.



IRAK'IN KUZEYİ VE VAN'DA 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında ise 20 terörist etkisiz hale getirildi.