Teröristlerden temizlenen bölgede halkın yaraları sarılıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgedelerde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılayı tarafından temin edilen yardım malzemelerini bölge halkına ulaştırıyor.

TSK ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki pek çok bölge ve meskun mahal teröristlerden temizlenerek kontrol altına alındı.

İşgalden kurtarılan yerleşim yerlerindeki halk, TSK'nin gelişiyle eski huzurlu günlerine dönmeye başladı.

Terör örgütlerinin işgali altında her türlü şiddet ve zorbalığa maruz kalan bölge halkı, bu sürede temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamadı.

Harekat kapsamında, teröristlerden temizlenen bölgedeki insanların imdadına TSK ve Türk Kızılayı yetişti.

Türk Kızılayı tarafından temin edilen insani yardım malzemeleri, TSK ve ÖSO unsurlarınca Kurayriyah bölgesindeki Diyar Ballut köyünde yaşayan insanlara dağıtıldı.