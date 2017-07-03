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03 Temmuz 2017 11:29 | Son Güncelleme: 03 Temmuz 2017 11:31

Teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan işçilere düzenlenen saldırıda 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

Teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı.

Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Uludere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Etiketler: operasyonpkkşırnakterör


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