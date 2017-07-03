Teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan işçilere düzenlenen saldırıda 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı.
Saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Uludere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.