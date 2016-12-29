Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler nereye kaçarsa kaçsın peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ve destekçilerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.

"ATEŞKES SÜRECİNE DESTEK VEREN KESİMLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ateşkes hakkında, "Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.