Teröristler iş makinelerini yaktı

Siirt'te PKK'lı teröristler, yol yapım çalışmasında kullanılan 11 iş makinesini yaktı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerin merkez Bağlıca ile Demirkaya köyleri arasında yol çalışması yapan özel firmaya ait 11 iş makinesini yaktığı belirtildi.



Olayın haber alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma özel harekat timi ve 2 zırhlı kobra aracının olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, bölgede devam eden geniş kapsamlı operasyonun insansız hava araçlarıyla desteklendiği ifade edildi.



Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "yol kesme eylemi ve bölücü terör örgütü mensuplarınca örgüt propagandası yapıldığı" haberlerinin asılsız olduğu, olayın arazide rastgele bırakılan iş makinelerinin yakılması suretiyle gerçekleştiği kaydedildi.