Teröristin kimliği belirlendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "Reina adlı gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin kimliği belirlendi" bilgisini vererek, teröristin yakalanmasına ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



2017'den beklentilerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, geçen yılın tüm zorluklara rağmen ekonomik kriz olmadan geçirildiğini, Türkiye'nin büyüme devam ettiğini, sorunların bir bir aşıldığını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatan Çavuşoğlu, "Türk milleti tekrar ayaklarının üzerinde güçlü şekilde durarak, kenetlenerek, başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere hepimiz, milletimizin ve ülkemizin bekasını her şeyin üzerinde tutarak çalışıyoruz. Hep birlikte atlatıyoruz. 2017'nin çok daha iyi bir yıl olacağını umut ediyoruz." diye konuştu.



SURİYE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ



Suriye'de Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki ateşkes sürecine değinen Çavuşoğlu, tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak'ta Astana müzakerelerin başlayacağını bildirdi.



"Siyasi çözüm için de çok gayret sarf edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, 9-10 Ocak'ta Rusya'dan uzmanların Dışişleri Bakanlığına gelerek Astana sürecini planlayacaklarını dile getirdi.



Çavuşoğlu, Irak'ın da DEAŞ'tan kurtarılması için desteğin devam edeceğini söyledi.



ULUSLARARASI İNİSİYATİFLER



Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği'ni güncellemek için anlaştıklarını belirterek, umutsuzluğa yer olmadığını vurguladı. Vize serbestisi sürecinin sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Terörle mücadele kanunlarımızın değişmesini istiyorlar ama bunun mümkün olmadığını, olmayacağını, gerçekçi olmadığını AB'ye anlattık." dedi.



Medeniyetler İttifakı sürecine daha çok önem vereceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin mücadele edeceklerini bildirdi.



Barış için Arabuluculuk İnisiyatifi'ni de giderek güçlendireceklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunu canlandırarak, çatışmalara dönüşmeden ihtilafların çözümüne katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika açılımları sürecinin de karşılıklı ziyaretlerle süreceğini belirten Çavuşoğlu, AB dışındaki örgüt ve ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları imzalamaya ağırlık vereceklerini anlattı.



Çavuşoğlu, büyükelçilik sayısının da artırılacağını ifade ederek, "Dış politikamız insan odaklı. Bunu da sürdüreceğiz." diye konuştu.



Balkanlar ve Kafkasya'da üçlü mekanizmaların süreceğini söyleyen Çavuşoğlu, gelecek aylarda Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye üçlü zirvesinin gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan mekanizmasının da yakında hayata geçirileceğini belirterek, "Dolayısıyla bölgesel barış ve istikrarı korumak için çabalarımız devam edecek. Yoğun bir dış politika bizi bekliyor. Ekibimizle beraber biz buna hazırız." dedi.



'BATI ÜLKELERİ ÇOK CİDDİ HATALAR YAPTI'



Çavuşoğlu, "15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi." dedi.



'ASTANA SÜRECİ AKAMETE UĞRAYABİLİR'



Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlallerine ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor." dedi.



İran'ın da Suriye'de garantörlüğünün gereğini yapması gerektiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım" diye konuştu.



'PYD'NİN ASTANA'DA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ RUSYA İLE KONUŞTUK'



Çavuşoğlu, "Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir." ifadesini kullandı.



Terör örgütü PYD'nin Astana'da yapılması planlanan müzakerelerde olmaması gerektiğini Rusya ile konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Rusya'nın da bunu anladığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı." dedi.



Çavuşoğlu, "PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi." diye konuştu.



'BÜYÜKELÇİYE SUİKAST DÜZENLEYEN SALDIRGAN FETÖ'YE BAĞLI'



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganla ilgili sakan Çavuşoğlu, "Bizim elimizdeki bilgi ve belgelere göre bu şahıs, FETÖ terör örgütüne bağlı." dedi.