"Teröre sırtını dayayanlardan hesap sorulmalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhsar Demirel, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Türk töresi intikam almadan taziye kabul etmez. İntikam kelimesi hoşuma gitmiyor ama terör, terörist, teröre sırtını dayayanlar hepsinden hesap sorulmalı." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Demirel, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'deki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu, bu olayı gerçekleştirenleri de lanetle kınadığını belirtti.

Demirel, bu tür olayların derhal durması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türk töresi intikam almadan taziye kabul etmez. İntikam kelimesi hoşuma gitmiyor ama terör, terörist, teröre sırtını dayayanlar hepsinden hesap sorulmalı. Bu ülke artık 'Yeter' diyor. Sırtını dayayanlar ve onların hesabını arayanlara da bir şey söylemek lazım; herkes bir 'Dur' noktasını, bu millete hassasiyetlerini göz önüne almalı. Bu acılar giderek bizi daha çok kızgınlaştırıyor. Önce acıydı, şimdi öfkeye dönüyor. Onun için bunun destekçisi olan, okyanusun ötesi, berisi, denizin ötesi, berisi her neyse 'şer odağı' dediklerimizin artık durmaları lazım. Onun için de hep beraber, siyasi çizgilerimiz ayrı olmak üzere birtakım çözümler bulmamız lazım. "

Kaynak: AA