Teröre kurban verdikleri 'can'larını arıyorlar

Terör örgütü DEAŞ'ın çirkin yüzü, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Halep'in Bab ilçesinde, halka yapılan eziyetlerle bir kez daha ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıllık varlığına son verilen Bab'da hayatın normalleştirilmesi için iyileştirme çalışmaları yapılıyor.



Bab'daki birçok kişide kötü anılar bırakan DEAŞ'ın çirkin yüzü, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sembolü haline gelen Cerablus'ta olduğu gibi Bab'da da kendini gösterdi. İlçenin normalleşmesiyle birlikte Bab Meclisince gönderilen iş makineleri, enkazları kaldırmaya başladı.



Bab halkı, bir yandan da uzun zamandır haber alamadıkları yakınlarını arıyor. Çaresizce yakınlarının cenazelerini enkazlarda arayan ve en azından bir mezarları olmasını isteyen Bab halkı, terör unsurlarının Bab'da çok sayıda insanın ölümüne neden olduğunu dile getiriyor.



"BUNLAR ACIMASIZCA BAB'DAKİ HERKESİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI"



Molozlar arasında kız kardeşi ve 2 yeğenini arayan Mahmud Mustafa, yaptığı açıklamada, terör örgütünü bölgeye ciddi zararlar verdiğini ve kendilerine zor günler yaşattığını söyledi.



Teröristlerin bölgedeki çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğunu ifade eden Mustafa, "Teröristler kendilerini korumak için bazı sivilleri bu binaya doldurdu. Kendileri de aralarında yaşamaya çalıştı. Bunlar acımasızca Bab'daki herkesi canlı kalkan olarak kullandı." dedi.



Enkaz arama çalışmalarına destek veren Yusuf Muhammed de "Türkiye'deki dostlarımız sayesinde buraya daha güzel günler de gelecek. Kimse bunlara inanmasın. Bunların Müslümanlıkla alakası yok. Allah onları helak etsin." şeklinde konuştu.