İstanbul'daki terör saldırısına meydanlardan tepki

Türkiye'nin farklı illerinin meydanlarında, Üniversitelerde ve Lefkoşa'da İstanbul'daki terör saldırısı protesto edildi.

Vatandaşlar İstanbul'daki terör saldırısını protesto etmek için kent meydanlarına akın etti. Terör saldırısı Üniversitelerde ve KKTC'de protesto edildi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ



Recep Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını protesto etti.



Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi önündeki programda, saldırıda şehit olanlar için dua edildi. Öğrenciler, daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, hain terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadıklarını vurgulayarak, "İnşallah hainlerin sonu olur." ifadesini kullandı.

SALDIRI MARDİN, BİNGÖL VE BATMAN'DA LANETLENDİ



İstanbul'daki terör saldırıları Mardin, Bingöl ve Batman'da lanetlendi.



Mardin Adliyesi önünde toplanan adliye çalışanı bir grup, terör saldırılarında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Türk Haber-Sen Mardin Temsilcisi Şeyhmus Kanat, adliye çalışanları olarak terörü lanetlediklerini söyledi. Kanat, "Hepimiz polisiz ve polisin yanındayız." dedi.



Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkesin kardeş olduğunu belirten Kanat, "Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecektir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.



Basın açıklaması sırasında grup sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Hepimiz polisiz", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



Terör saldırıları Kızıltepe ilçesinde de sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince kınandı.

"DIŞ GÜÇLERİN DESTEĞİYLE YAPILMIŞTIR"



Mustazaflar Cemiyeti Kızıltepe Şube Başkanı İbrahim Bahadur, terörün yine karanlık yüzünü gösterdiğini söyledi.



Bahadur, yaşanan acı olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin kalkınması, yaptığı yatırımları dış güçleri etkilemektedir. Dış güçler buna müdahale etmek için yine bu terör eylemlerini piyasaya sürdüler. Bombalı saldırı dış güçlerin desteğiyle ve yerli taşeronların eliyle yapılmıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Saldırı hangi terör örgütünden gelirse gelsin halka yapılmış bir zulümdür ve bunun karşısındayız." ifadelerini kullandı.

SERVİS ARAÇLARINDAN TEPKİ



Mardin'in Midyat ilçesinde servis şoförleri konvoy oluşturarak İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



Midyat-Mardin karayoluna servis araçlarıyla gelen şoförler, Türk bayrakları ile donattıkları minibüslerle korna çalarak ilçede tur attı. Konvoya bazı vatandaşlar da araçları ile katılarak destek verdi.

BİNGÖL'DE TEPKİLER



Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde Yenişehir Mahallesi'ndeki Saat Kulesi önünde bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı lanetledi.



Protestoya, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

"POLİSİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi Başkanı Suat Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi ve insanları hedef alan menfur saldırıyı kınadıklarını belirtti.

MUĞLA VE ANTALYA’DA TEPKİ YÜRÜYÜŞLERİ DÜZENLENDİ



İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki terör saldırısına, Muğla ve Antalya'da tepkiler sürüyor.



Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşlar, "Teröre Lanet Yürüyüşü" öncesinde Atapark'ta toplandı.



Kaymakam Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının, geçmişten beri bu tür olaylardan güçlenerek çıktığını vurguladı.



Grup, Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yaptıktan sonra tekrar Atapark'a ulaştı.

MENTEŞE’DE ÖĞRENCİLERDEN İLÇE EMNİYETİNE ZİYARET



Menteşe 75. Yıl Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu.



Öğrenci ve öğretmenler, Emniyet Müdürü Metin Ercan'a "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı, Türk bayrağı figürlü çiçek takdim etti.

BODRUM’DAKİ EYLEME KIBRIS GAZİSİ DE KATILDI



Bodrum'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek, Atatürk heykeli önünde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



Programa, 2007'de vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet İşbilir'in eşi Ayşe İşbilir de gazi üniformasıyla katıldı.



Gruptakiler, burada yaklaşık 20 dakikalık sesiz protestolarının ardından, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığından Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti



Antalya'nın Kaş ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti gerçekleştirdi.



Gençlik Kolları Başkanı Erman Günay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil Baydemir'in makamındaki ziyarette, Türkiye'nin geleceği konusunda ne zaman bir adım atsa, bu tür alçak saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

KIRIKKALE'DE STK'LAR VE ÖĞRENCİLER SALDIRIYI PROTESTO ETTİ



Kırıkkale'de, İstanbul'daki terör saldırısını protesto için yürüyüş düzenlendi.



Kırıkkale Belediyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin adalarında bulunduğu gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Kahrolsun PKK", "Ya Allah bismillah Allahuekber" ve "Polise uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak, Zafer Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Yürüyüş sırasında bir çocuk, bir polis memuruna sarılarak, "Polis amca, biz sizi çok seviyoruz." dedi. Polis memuru da "Biz de sizi seviyoruz gençler. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz." karşılığını verdi.



Burada, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Mürsel Akçay, İstanbul'da gerçekleştirilen alçak saldırının aziz Türk milletinin birliğini, bekasını ve bütünlüğünü hedef aldığını söyledi.



Yürüyüşe, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, CHP İl Başkanı Ahmet Önal, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, diğer siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE SALDIRI PROTESTO EDİLDİ



İstanbul'da yaşanan terör saldırısı, Ankara Üniversitesi bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından protesto edildi.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Eray Kara, fakülte önünde toplanan grup adına yaptığı konuşmada, 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının, vatanın ve milletin birliğini hedef aldığını söyledi.



Öğrenciler, basın açıklamasının ardından şehit polislerin anısına çevik kuvvet ekiplerine karanfil verdi.

GÜMÜŞHANE’DE TERÖRE KARŞI TEK SES, TEK YÜREK" YÜRÜYÜŞÜ



İstanbul'daki terör saldırısı, Gümüşhane'de binlerce vatandaşın katıldığı "Teröre karşı tek ses, tek yürek" yürüyüşü ile protesto edildi.



Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasınca (GTSO) organizesinde düzenlenen ve Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.



Konuşmaların ardından saldırıda şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

“POLİSE UZANAN ELLER KIRILSIN” SLOGANLARI



Kastamonu'da vatandaşlar İstanbul'daki terör saldırısını protesto için, emniyet müdürlüğü önünde toplandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Ak Parti Gençlik kollarının organize ettiği protesto için bir araya gelen vatandaşlar Kastamonu il emniyet müdürlüğüne kadar yürüdü.



Burada polisler ve Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, tarafından karşılanan grup, "vatan sana canım feda", "şehitler ölmez vatan bölünmez", "polise uzanan eler kırılsın" şeklinde slogan attı.



Grup daha sonra i İstanbul'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için dua ettikten sonra dağıldı.

ÇANAKKALE’DE 3 PARTİNİN ORTAK BİLDİRİSİ OKUNDU



Çanakkale'de AK Parti, MHP ve CHP il başkanlıkları ile bazı STK'ların temsilcileri, İstanbul'daki terör saldırısını protesto etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi, terörü lanetleyip sloganlar attıktan sonra İskele Meydanı'na yürüdü. Buradan Morabbin Parkı'na geçen kalabalık grup, TBMM'de AK Parti, CHP ve MHP tarafından imzalanan basın bildirisini okudu.



Ellerindeki Türk bayrakları ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.



Grup daha sonra Kordon Boyu'nda bulunan Troya Atı'na yürüdü.

OSMANİYE’DE DE SALDIRI PROTESTO EDİLDİ



Osmaniye'de taraftar grupları, düzenledikleri yürüyüşle İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.



Taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla eski belediye önünde toplanarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Teröre karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan Sedat Köle, Türkiye'nin terör örgütlerine teslim olmayacağını ifade etti.



Taraftarlar daha sonra Rahime Hatun Çarşı Karakoluna giderek polislere karanfil verdi.

LEFKOŞA’DA DA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İstanbul'da yaşanan terör saldırısı protesto edildi.



KKTC İnisiyatifi üyeleri Lefkoşa Şehitler Abidesi'nde İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.



Ellerinde, "Terör insanlık suçudur", "Terörle bir yere varılmaz", "Ana vatanım yanındayız", "Başaramayacaksınız" gibi pankartlar taşıyan grup üyeleri, terör örgütleri aleyhinde sloganlar attı.



Burada grup adına konuşan Erkan Eğmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve tüm Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınandı.



Saldırının, özelde Türk polisine karşı düzenlendiğini ve masum insanların canının hiçe sayıldığını ifade eden Eğmez, terör örgütlerine gereken cevabın en sert şekilde verilmesi gerektiği bildirdi.



Eğmez, Türkiye'nin bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin düzenlediği saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirterek, “Millet olarak yılmadan gelecek olan her tehditte karşı ana vatan ile birlikte KKTC olarak mücadele edeceğiz.” denildi.



Tören, duaların okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA