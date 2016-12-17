"Teröre karşı birlik mitingi"ne davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından halkı mitinge davet etti.

Mehmet Erkoç, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından, belediyenin anons sisteminden çağrı yaptığı vatandaşları, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı "Teröre karşı birlik mitingi"ne davet etti.

Erkoç, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine dikkati çekerek, vatandaşlara, Demokrasi Meydanı'nda yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı.



Erkoç, "Sizleri Demokrasi Meydanı'nda teröre karşı omuz omuza olmaya birlik ve beraberliğimizi dünyaya haykırmaya davet ediyorum. Sayın Başbakanımızın önderliğinde omuz omuza tüm dünyaya birlik ve beraberlik içinde teröre lanet okumaya davet ediyorum." dedi.



AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ise SMS mesajında, "Şimdi birlik çağrısı yapıyoruz" diyerek, vatandaşları miting meydanına davet etti.



Özdemir, mesajında, "Başbakanımız Kahramanmaraş'ta. Teröre karşı toplumsal tepki vermek için tüm kardeşlerimizi Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz. Tek meselemiz var o da teröre karşı toplumsal tepkimizi göstermek. Bunun dışındaki etkinlikleri başka güne bırakıyoruz. Şimdi birlik çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yapılan çağrılar üzerine, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'nda yapılacak miting alanına hareket etti.



Bu arada kentte bazı camilerden de selalar okundu.

Kaynak: AA