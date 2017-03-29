Teröre hep birlikte karşı durmalıyız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milli iradenin her zaman arkasında durduklarını belirterek, "Terör bir insanlık suçudur. Hep birlikte karşı durmalıyız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli iradenin her zaman arkasında durduklarını belirterek, "Terör bir insanlık suçudur. Hep birlikte karşı durmalıyız." dedi.



Kılıçdaroğlu, halk oylaması çalışması kapsamında geldiği Kayseri'de, Mardin-Diyarbakır Karayolu'ndaki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.



Bir süre evde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta kendisini bekleyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kılıçdaroğlu daha sonra 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırının yaşandığı otobüs durağına giderek, karanfil bıraktı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Terör bir insanlık suçudur. Hep birlikte karşı durmalıyız. Tüm vatanseverler, bütün insanseverler, bütün doğaseverler, tabiatı sevenler, herkesin ama herkesin teröre karşı ortak tavır ve tutum sergilemesi lazım. Hepimizin, terörü ve teröristleri lanetlemesi lazım. Bu bizim insanlık görevimizdir. İnsanlık görevimizi birlikte yerine getirelim. Burada şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.