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20 Mart 2017 19:03 | Son Güncelleme: 20 Mart 2017 19:09

Kurtulmuş: Terörden zarar gören çiftçilerin borçları erteleniyor

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı." dedi.

Kurtulmuş: Terörden zarar gören çiftçilerin borçları erteleniyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin, tarımsal kooperatiflerin ve tarım işletmelerinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler: çiftçizarar gören tarım ürünleriterör


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