"Terör, ülkemizin gündeminden çıkacaktır"

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, "Terör, Kürt'e, Türk'e ve her kesime çok ciddi zarar verdi. Hükümetimizin aldığı karar ve yürüttüğü politikalarla terörün beli inşallah kırıldı. Terör, Van'ın ve ülkemizin gündeminden çıkacaktır." dedi.

Bakan Yardımcısı Çiftci, İmam Hatip Anadolu Lisesi'ndeki AK Parti Danışma Meclisi İl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devrim niteliğinde birçok yatırım yapıldığını ve Türkiye'de çok önemli değişimler yaşandığını söyledi.



Günümüzde artık konuşulamayan şeylerin konuşulduğu, tartışılamayan şeylerin tartışıldığını ifade eden Çiftci, AK Parti'nin hep yatırımcı ve reform yönünün öne çıktığını kaydetti.



Çiftci, AK Parti'nin bugüne kadar hep milletin, ümmetin yararına olanları yaptığını anlatarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ümmetin umudu olduğunu vurguladı.



Terörün belinin kırıldığını ifade eden Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terör, Kürt'e, Türk'e ve her kesime çok ciddi zarar verdi. Hükümetimizin aldığı karar ve yürüttüğü politikalarla terörün beli inşallah kırıldı. Terör, Van'ın ve ülkemizin gündeminden çıkacaktır. Kapıköy Sınır Kapısı'nın yapılıyor olması ticarete çok önemli bir ivme kazandıracak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizde altı tane olan laboratuvarlardan yedincisini Van'a kuracağız. Bir depolama alanı oluşturacağız. Bunlarla Van'ın ekonomisi ciddi anlamda büyücektir. Van Gölü'nden çok fazla faydalanamıyoruz. Bundan sonra Van Gölü'nde çalışan insanlar, ÖTV'siz mazot alacak. Burada denizciliğimiz önemli oranda gelişecek."



AK Parti hükümetlerinin yatırımlarının saymakla bitirilemeyeceğini anlatan Çiftci, yatırımların bölgeye verilen önemi gösterdiğini belitti.



- "BU SEÇİMLER ÜMMETİN SON KALESİ OLAN ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ANLAMLIDIR"



16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumunun önemine değinen Çiftci, şu ifadeleri kullandı:



"Bu seçimler ümmetin son kalesi olan ülkemiz için çok anlamlıdır. Bu hiç kimsenin şahsıyla alakalı değildir. Bu sürece başladığımızda önce PKK'yı devreye soktular ve ciddi terör olayları oldu. Ardından ülkemiz için büyük şans olan Çözüm Süreci başlatıldı. Ama üzülerek söylüyorum ki PKK ve onun ağababaları bu süreci zehirlediler. Ardından FETÖ'nün yargı ve emniyet yönelik darbe girişimi oldu. Onda da başarılı olmayınca gezicileri piyasaya sürdüler. Sünni ve Alevi sorunu ortaya koymaya çalıştılar. Onu da cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz devre dışı edince bu sefer hain FETÖ darbe girişimini devreye koydular. Allah'a hamdolsun ki bu millet, feraseti, azmi ve inancıyla, cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla sokağa dökülerek cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktı."



Fatih Çiftci, milletin alçak darbe girişimini ülkenin gündeminden çıkardığına ancak yine aynı çevrelerin PKK'yı gündeme soktuğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Çünkü AK Parti reformlarla ülkeyi, aşımızı ve işimizi büyütüyordu. Bunu engellemek için her şeyi denediler. Türkiye bölgesel bir güç oluyordu. Buna müsaade etmediler. Milletin de desteğiyle inşallah bunları aşarak, ülkemiz emin adımlarla hak ettiği yere gelecektir. Bu nedenle bu süreçte çok ciddi şekilde çalışıp, referanduma çok ciddi şekilde destek vermeliyiz. Vesayet makamları ve statüko bunları engellemeye çalışacak ama inşallah sizler onlara gerekli cevabı vereceksiniz. 16 Nisan inşallah gelecek için bir umut olacaktır." dedi.



Toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda'nın yanı sıra Tuşba ve Gevaş belediye başkanları, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



