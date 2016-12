"Terör sorununu gündemden çıkarmalıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Terörü bitirme adına almamız gereken kararlar neyse bunu yerine getirelim. Artık birbirimize taziye dilemeyelim. Türkiye'nin bir an önce terör sorununu gündeminden kaldırması lazım." dedi.

Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Bahçelievler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.



Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleşen terör saldırıları karşısında son derece üzüntülü olduklarını belirterek, "Bu olayların ardından sanki terör ülkesi gibi algılanır olduk ama inanıyorum ki bu günleri de atlatacağız. Asla ve asla birlik ve beraberliğimizi bozmadan terörde ortak aklı ortaya koyarak çözüm arayacağız." ifadesini kullandı.



Torun, terör saldırıları üzerinden siyaset yapmak istemediklerine değinerek, şöyle devam etti:



"Çünkü terör hepimizin canını yakıyor ve bu ülkedeki tüm yurttaşlarımız için bir kaygı meselesi. Bu anlamda daha öncede ifade ettiğimiz gibi her türlü katkıyı vermeye hazırız. Terörü bitirme adına almamız gereken kararlar neyse bunu yerine getirelim. Artık birbirimize taziye dilemeyelim. Türkiye'nin bir an önce terör sorununu gündeminden kaldırması lazım. Bunun için de bir ortak akıla ihtiyaç var. Bunu sağlayabiliriz. Daha önce Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız."



Torun, 7 Haziran'dan bu yana ciddi bombaların patladığını vurgulayarak, "Birçok yerde terör olayları ile karşı karşıya kaldık. Görülüyor ki burada belli eksiklikler var. Alınması gereken tedbirler ve kararlar var. Bunların bir an önce alınması lazım. Bir istihbarat zafiyeti mi var, uygulamada bir eksiklik mi var? Her neyse bunun bir an önce yerine getirilmesi lazım." ifadesini kullandı.



- FINDIK FİYATLARI

Torun, düşen fındık fiyatlarına ilişkin ise her türlü mücadeleyi verdiklerini ancak verdikleri mücadeleye rağmen üreticilerin kandırıldıklarını ve aldatıldığını ileri sürdü.



Önümüzdeki haftalarda Rekabet Kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına dava açacaklarını belirten Torun, şu görüşlere yer verdi:



"Çünkü üreticinin alın terini sömürüyorlar ve görevlerini yapmıyorlar. Biz Rekabet Kurumuna başvurduk ancak kurum bizim dışımızdaki olayları söylüyor. Başka olaylarını anlatıyor. Fındığın içinde haksız rekabet olduğunu değil, başka tanımlamalar yapılıyor. Kısacası bizimle alay ediyorlar. Aynı şekilde Tarım Bakanlığına gidip üreticinin mağdur olduğunu, üreticinin alın terinin karşılığını alamadıklarını söylüyoruz. Tarım Bakanlığına serbest piyasa koşullarının işlemediğini anlatıyoruz. Onlar da zaten gülüp geçiyor."



Fındıkla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılıp üretici üzerinde psikolojik baskı kurulduğunu iddia eden Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Daha fazla fındık üretmek zorunda olduğumuz doğru, fındık çeşidimizi ıslah etmek zorundayız, dönüm başına verimimizi artırmak durumundayız. Bunları kabul ediyoruz ama şu anki yaşadığımız temel sorun bunlarla alakalı değil. Benim üreticim şu anda piyasada rekolte düşük olmasına rağmen ürününü değeriyle satamıyor. Peki yarın rekolte yüksek olduğunda ne yapacağız? Şu anda rekolte az, fiyat yükselmiyor. Yarın rekolte çok olacak, fiyat düşecek. Peki benim üreticimi kim koruyacak ve bu üretici nasıl kazanacak? Benim üreticimin alın terinin karşılığını kim verecek? Burada mutlaka ve mutlaka bakanlığın piyasaya müdahale etmesi şart. Üreticiyi koruyacak ve üreticinin rekabet gücünü artıracak bir mekanizmanın oluşturulması lazım. Üreticinin artık kaderine terk edilmemesi lazım."



Torun, başkanlık sistemiyle ilgili CHP olarak tavırlarının net olduğunu ve başkanlığa karşı olduklarını sözlerine ekledi.

