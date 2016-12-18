Terör saldırısıyla alay eden 2 kişi yakalandı

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.



Çarşı izinine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüde saldırıyla alay etti.



Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.



İki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA