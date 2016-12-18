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18 Aralık 2016 08:32 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2016 08:34

Terör saldırısıyla alay eden 2 kişi yakalandı

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.

Terör saldırısıyla alay eden 2 kişi yakalandı

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.

Çarşı izinine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüde saldırıyla alay etti.

Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

İki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya terörleriterör


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