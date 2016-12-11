Terör saldırısına dünyadan tepkiler

İstanbul'daki terör saldırısının ardından saldırı ile ilgili kınama mesajları geldi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ban, terör saldırısı nedeniyle Türk halkı ve Hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.



Ban, terör saldırısını kınayarak, saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek, yargı önüne çıkarılmasını umduğunu kaydetti.



ABD'DEN KINAMA



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD'nin, İstanbul'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verdi.



Saldırının polisleri hedef aldığını belirten Price, "Dualarımız saldırıda hayatını kaybedenler, onların aileleri ve tüm Türk milleti iledir. Türkiye'yi, ABD'yi ve küresel barış ile istikrarı tehdit eden tüm teröristlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



KANADA'DAN KINAMA



Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınadığını duyurdu. Bakan Stephane Dion, Twitter paylaşımında, "Kanada bugün İstanbul'da meydana gelen ölümcül saldırıyı kınar. Düşüncelerimiz mağdurlar, aileleri ve Türkiye halkı ile birlikte" ifadelerini kınadı.



Bakan Dion, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun @MevlutCavusoglu isimli Twitter hesabını da paylaşımına ekleyerek, geçmiş olsun dileklerini kendisi ile de paylaştı.



Bu arada, Kanada, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarından da dikkatli olmalarını istedi. İstanbul'daki terör saldırısının hemen ardından Government of Canada isimli resmi internet sitesinde yer alan Türkiye sayfası yenilendi. Burada Kanada vatandaşları için yer alan duyuruda, "Türkiye için ülke çapında hiçbir tavsiye bulunmamaktadır. Bununla birlikte, suça, terör saldırılarının tehdidine ve ülke çapında devam eden gösterilere bağlı olarak dikkatli olmanız gerekir" ifadelerine yer verildi.



İNGİLTERE'DEN KINAMA



İngiliz hükümeti, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İstanbul'daki saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Johnson, açıklamasında, "İstanbul’daki saldırıyı kınıyorum. Düşüncelerim, olaydan etkilenenlerle birliktedir. Birleşik Krallık, terörle mücadelede Türkiye ile çalışmaya bağlı." ifadelerini kullandı..



FRANSA'DAN KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan ve Hollande'ın Twitter hesabında da paylaştığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransa, yaşadığı bu yeni sıkıntı karşısında Türkiye'ye tam destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA