Putin: Terör saldırısı olabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamalarla ilgili terör saldırısının ihtimaller arasında olduğunu söyledi.

St. Petersburg metrosundaki "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi.



Patlamaların olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.

Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.