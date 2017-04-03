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03 Nisan 2017 15:49 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 16:05

Putin: Terör saldırısı olabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamalarla ilgili terör saldırısının ihtimaller arasında olduğunu söyledi.

Putin: Terör saldırısı olabilir

St. Petersburg metrosundaki "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi.

Patlamaların olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.

Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Etiketler: Petersburgmetroputinterör saldırısıpatlama


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