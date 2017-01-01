Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

İstanbul Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor." diye konuştu.



SAĞLIK BAKANI AKDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 65 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü, 4'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi.



Bakan Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde ziyaret etti.



Akdağ, Şişli Hamide Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, gece yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu vatandaşların olduğunu söyledi.



Akdağ, saldırıyı duyar duymaz kendisinin Ankara'dan, İçişleri Bakanı Soylu'nun da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini belirterek, önce olay yerine gittiklerini, ardından da hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.



Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.



Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." ifadelerini kullandı.