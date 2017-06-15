Terör propagandasına ilk duruşmada hapis

Adana'da sosyal paylaşım hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sanık, ilk duruşmada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ömer B. ve avukatı katılmadı.



Ömer B'nin daha önce savunmasının alınması nedeniyle iddia makamı araştırılacak başka husus bulunmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını verdi.



Savcı, sanığın, sosyal paylaşım hesabından "terör örgütü PKK'yı meşru gösterip övücü paylaşımlarda bulunduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti de Ömer B'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.