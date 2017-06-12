Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kırşehir'de, sosyal medya yoluyla terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nurullah D. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanığa son savunmasını sordu.



Sanık, paylaşımlarının terör örgütü PKK'yı övme amaçlı olmadığını, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki insanlık dışı uygulamalarını eleştirmeyi amaçladığını ileri sürdü. Nurullah D, mesajlarını paylaştığı kişilerin terör örgütü PKK'nın İran ve Suriye kolları PJAK ve YPG'nin üyesi olduğunu bilmediğini savundu.



Mahkeme heyeti, sanığa sosyal medya yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.