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15 Eylül 2017 17:46 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2017 17:50

Terör propagandasına 3 tutuklama

Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Terör propagandasına 3 tutuklama

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığının başlattığı operasyonda Ardahan ve İstanbul'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü mahkemece tutuklandı.

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