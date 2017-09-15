Terör propagandasına 3 tutuklama
Ardahan'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığının başlattığı operasyonda Ardahan ve İstanbul'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü mahkemece tutuklandı.