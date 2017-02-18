Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada M.U. adına açılan hesap üzerinden PKK lehine paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında Yenibosna'da bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.U'nun da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada, 13 cep telefonu ile 1 şifrelenmiş doküman ele geçirildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.