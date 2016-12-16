Terör propagandası yapan öğretmen tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın öğretmen, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Terör ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, bir ilköğretim okulunda vekil öğretmen olarak görev yapan E.K'yı, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.



E.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, açık kaynak tespit tutanaklarıyla adli mercilere sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevine gönderildi.



BURSA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI



Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İZMİR'DE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İzmir'in Bayındır ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinde yaşayan bazı kişilerin sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK propagandası yaptıkları, terör örgütünü övücü söylemlerle PKK'yı destekleyen paylaşımlarda bulunduklarını tespit etti.



Komando timlerinin de desteğiyle Çırpı Mahallesi'nde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda R.A, M.Y, M.D, B.Ö. M.E.Ö. gözaltına alındı.



Evlerdeki aramalarda ise 7 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı, 5 flaş bellek, 34 CD, 1 av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, bir gaz tabancası, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.



Zanlıların ifade alınma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA