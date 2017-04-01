Terör örgütünün "ikinci adamı" öldürüldü

Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın "ikinci adamı" olduğu belirtilen Hamid el-Cumeyli'nin, ordu güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre Irak Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Askeri İstihbarat Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesinde yer alan ve DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu karargahı vurdu." denildi.



Açıklamada, "Saldırı sonucu Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ardından örgütün ikinci adam olan ve sözde 'Savaş Bakanı' görevini yürüten Hamid el-Cumeyli adlı kişi öldürüldü. Saldırıda öldürülenler arasında Kaim ilçesi askeri sorumlusu Turki ed-Deylemi ile ilçenin idari sorumlusu Salim el-Acemi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi.