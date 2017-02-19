Terör örgütünün elebaşısı öldürüldü

Afganistan'da Gazne vilayetinde düzenlenen operasyonda El Kaide'nin elebaşlarından Seyfullah Ahtar'ın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan İstihbarat Teşkilatından (NDS) yapılan açıklamada, El Kaide'nin elebaşlarından Seyfullah Ahtar'ın Gazne'nin Naveh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Ahtar'ın, El Kaide elebaşı Eymen el Zevahiri ile yakın ilişkisi olduğu, Taliban döneminde 30 bin El Kaide üyesinin başında bulunduğu kaydedildi.