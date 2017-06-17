Terör örgütünün basın sorumlusu öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Horasan Basın Sorumlusu Cavad Han'ın 3 Haziran'da Açin ilçesi yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce de Nangarhar vilayetinde düzenlenen saldırıda DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib ölmüştü.