"Terör örgütünü kaptırmamak için yarışan ülkeler var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de 'YPG'yi birbirine kaptırmayacağım' diye rekabet eden süper güçler var. YPG bir terör örgütü. Terör örgütünü kaptırmamak için yarışan ülkeler var." dedi.

Çavuşoğlu, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve soysal medya üzerinden canlı yayınlanan "Referandum Sohbetleri"nin konuğu oldu. Moderatörlüğünü gazeteci Balçiçek İlter'in yapığı programa, Çavuşoğlu’nun yanı sıra Fatih Belediye Başkan Mustafa Demir de katıldı. Konuşmalar öncesi, Avrupa ülkelerinde siyasetçilerin de katılım göstereceği ancak iptal edilen "Evet Mitinglerini" konu alan bir video gösterildi.



Çavuşoğlu konuşmasında, Türkiye'nin çevresindeki bazı ülkelerde savaş olduğunu hatırlatarak, bu ülkelerin yönetilemez hale geldiğini söyledi.



Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda terörle mücadelesini sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Tüm bunlarla mücadele ederken Avrupa'da artan yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının, hatta nefretin yansımaları ile karşı karşıyayız. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ile birleşerek, Türkiye'ye karşı ciddi bir saldırı olduğunun farkındayız. Referandum öncesi, birçok ülkenin 'hayır kampanyası'na dahil olması, 'evet kampanyası' için gidenlerin engellenmesi, PKK ve FETÖ gibi örgütlere sahip çıkılması, bizi rahatsız ediyor. Biz bu konuları, sadece referandum öncesi bir gelişme olarak görmüyoruz. Yıllardır tırmanan bir trend. Avrupa, bir uçurumun kenarında; bu akımı kim geri çevirecek. Merkez partilerde zemin kayması var. Medya siyasetçilerden daha beter. Bugün Avrupa'da gördüklerimize inanamıyoruz. Bir dönem bireysel olan konular, kurumsal hale geldi Sadece ırkçı partiler değil, merkez partileri de o çizgiye kaydı. Demirtaş'ın toplantı yaptığı yerde, benim toplantımı iptal ettiler" diye konuştu.



Suriye meselesine değinen Çavuşoğlu, "Suriye'de 'YPG'yi birbirine kaptırmayacağım' diye, rekabet eden süper güçler var. YPG bir terör örgütü. Terör örgütünü kaptırmamak için yarışan ülkeler var. Avrupa'nın ve dünyanın ne yapıyoruz diye bir silkinmesi lazım. Bu, doğru bir gidişat değil." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında yaptığı konuşmanın bir bölümünün dinletildiği programda, Çavuşoğlu, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği maddelerinin sadece Kılıçdaroğlu değil, vatandaşlar tarafından da bilinmediğine dikkati çekerek, katılımcılara, bu maddeleri dikkatli okumaları tavsiyesinde bulundu.



"KORKU SENARYOLARI İLE VATANDAŞI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR"



CHP'nin korku üzerinden referandum çalışması yürüttüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Kimi görse onu korkutacak bir şeyler buluyorlar. Antalya'da bunu yaptılar. Antalya'da yaşayan Ruslara da böyle yaptılar. Bunun üzerine Antalya'daki Rus Konsolosu partimizin il başkanlığına geldi. CHP, 'Ruslara, 16 Nisan'da rejim değişiyor, şeriat geliyor. Sizi zorla Müslüman yapacaklar. Kadınlara, sizin başınızı kapatacaklar. Onun için çalışan, etrafınızdakilere söyleyin, 'hayır' desinler' demişler. Bazıları paniklemiş, konsolosa gitmişler. Ben, Ruslarla konuşurken onlara öyle bir şeyin olmadığını, Rusya ile kriz yaşadığımız dönemde bile korkmayın, 'Siz Türk milletine emanetsiniz' demiştim. Bu kez yaptığımız buluşmada da 'rahatsız olmayın' dedim ve durumu anlattık. İki oy alabilmek için insanları korkutacaksın. Bu insanlığa sığmaz. 'Federasyon kurulacak, doğru mu? sorusu soruluyor. Bu korkuyu da salan CHP. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 781 bin metrekaresini korumak, güçlendirmek için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Aynı zamanda terör örgütlerini de içeride ve dışarıda etkisiz hale getiriyoruz. Korku senaryoları ile vatandaşı etkilemeye çalışıyor."



Çavuşoğlu, yürütmenin başında kişinin bir partiye mensup olmasının bir sıkıntıya neden olmadığını dile getirerek, önemli olanın parti ayrımı yapmadan hizmet getirmek olduğunun altını çizdi.



Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmesinin diğer liderler tarafından da istendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, mevcut ikili yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında yetki sorununa yol açtığını ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, moderatörün "sistem değişikliğinin aceleye mi getirildiği" şeklindeki sorusuna, "Türkiye'nin istikrarı için bunu önerdik. Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısına uygun olduğuna inandığım için, geçmişte mevcut sistemin Türkiye'ye verdiği hasarları, darbeleri, koalisyonları, kıtlıkları gören birisi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunuyorum. Bana göre geç kalınmış bir sistem. Bu sistem, asıl Erdoğan sonrası için şarttır ve Türkiye'nin sigortasıdır." cevabını verdi.



Çavuşoğlu, gençlerden gelen bir soru üzerine, askerlik yapmanın milletvekilliğine engel olamayacağını, 20'li yaşlarda birinin milletvekili olması halinde, ilgili kanunlarda değişiklik yapılacağını anlattı.



"TÜRKİYE ARTIK KENDİ KADERİNİ TAYİN EDECEK BİR FIRSATI YAKALADI"



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de, halk oylamasına sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanının sorumlu hale getirildiğini ve cumhurbaşkanına yargılanma yolunun açıldığını belirtti. Demir, "Yeni sistem, 250 yıldan bu yana, Türkiye’nin önüne gelmiş bir fırsattır. Türkiye artık kendi kaderini tayin edecek bir fırsatı yakaladı. 94 yıllık cumhuriyet döneminde yaşanmış sıkıntıların ilacı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



