TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı

Tunceli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, TKP/ML-TİKKO şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.