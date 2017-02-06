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06 Şubat 2017 23:00 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2017 23:02

TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı

Tunceli'de terör örgütü TKP/ML-TİKKO şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, TKP/ML-TİKKO şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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