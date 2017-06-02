Terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Tunceli'de düzenlediği operasyonlarda bölücü terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve mağarada arama yapıldı. Aramalarda mağara içerisinde, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedine ulaşıldı.



Ekipler, üç MG-3 makineli tüfek, iki biksi makineli tüfek,19 tüp, 2 el yapımı patlayıcı, 250 gram C-4 patlayıcı, 4 akü, 620 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirdi.



Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda ise tespit edilen bir sığınak içerisinde, 2 doçka uçaksavar makineli tüfek, bir zağros keskin nişancı tüfeği, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 biksi makineli tüfek, 3 RPG-7 roketatar bulundu.



BİR TERÖRİST TESLİM OLDU



Yüksekova'da ayrıca arazi aramasında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Aramalarda ayrıca 43 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 bin Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 doçka mühimmatı, 200 biksi makineli tüfek fişeği, 6 gece görüş gözlüğü, 2 keskin nişancı dürbünü ve 6 telsiz ele geçirildi.



Diyarbakır Lice ve Hani'de devam eden operasyonda bir sığınak içerisinde ise 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı ve bir el telsizi ele geçirilirken, tespit edilen 52 bin 642 kök kenevir imha edildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.



Tunceli merkezde de arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 4 anti personel mayını ile 50 biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.



Hatay'ın Hassa ilçesinde ise Suriye'nin Afrin bölgesinden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.