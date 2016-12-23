Terör örgütüne 15 milyon dolar haraç toplayan 7 kişi tutuklandı

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya 15 milyon dolar haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya 15 milyon dolar haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi de serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve ikametlerinde bulunmayan firari 2 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.



