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26 Temmuz 2017 16:41 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2017 16:44

Terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 kişi, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Adasarhanlı köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan C.B, M.D ile T.A'yı yakaladı. Şüphelilerle birlikte bir bot ve bazı eşyalara el konuldu.

Gözaltına alınan ve terör örgütü terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan C.B, tutuklandı. Savcılık tarafından ek gözaltı süresi istenen iki şüpheli ise tekrar jandarma komutanlığına götürüldü.

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