Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin saldırısı sonucu El Bab'da 4 Türk askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı bölgeye Mümbiç’ten PYD tarafından havanlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda Muş 49’uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı.



Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep’e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.



PYD'YE BOMBARDIMAN

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Münbiç’teki PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.