"Terör örgütü PKK'yı asıl kahreden birlik ve beraberliğimiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü can çekişmektedir ama onları asıl kahreden Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlerimizin bu sadakate, birliğe, ülkemizin huzuruna olan bağlılığıdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'ye yönelik terör saldırısına ilişkin "Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın abiye, daha önce katledilen Aydın Muştu'ya, dün defnettiğimiz Orhan kardeşimize, onun 8 yaşındaki evladına sözümüzdür, terör örgütü can çekişmektedir ama onları asıl kahreden Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlerimizin bu sadakate, birliğe, ülkemizin huzuruna olan bağlılığıdır." dedi.



Soylu, Ahi'nin cenaze törenine katılmak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile Van'a geldi.



Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kamu kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Soylu, buradan cenaze töreninin yapılacağı Hz. Ömer Camisi'ne geçti.



"ALLAH HAİNLERE FIRSAT VERMESİN"



Soylu, cami avlusunda Ahi'nin çocuklarıyla, kardeşlerini teselli ederek, yakınlarıyla görüştü. Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gençer, Soylu'ya sarılarak, "Aydın kahramandı, yiğitti. Vatan sağolsun. Bayrak için canını feda etti. Allah kanını yerde bırakmasın. Allah bayrağımızı indirtmesin." dedi.



Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Soylu'nun telefonundan Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gençer ve oğlu Atilla Ahi ile görüşerek taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşen Ahi'nin kız kardeşi Gençer, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Vatanımız bölünmesin, bayrağımız dinmesin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Cenabıhakk inşallah düşmanlara fırsat vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Biz de onun yolunu takip edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız en yakın zamanda ziyaretimize geleceğini söyledi. Bize kol kanat oldu. Allah kardeşimin kanını yerde bırakmasın, hainlere fırsat vermesin. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin." dedi.



Van Müftüsü Nimetullah Arvas, öğle namazının ardından Ahi'nin cenaze namazını kıldırarak dua etti. Namaza katılanlardan helallik isteyen Arvas, Ahi'nin zalimce öldürüldüğünü ve şehit olduğunu anlattı.



"VATANDAŞLARIN SADAKATİ ONLARI KAHREDİYOR"



Duanın ardından Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, musalla taşında ahirete uğurladıkları Aydın Ahi'nin iyi bir vatansever, mümin, yiğit bir aile babası ve memleketine, milletine bağlı, sadakat içinde vatanına hizmet eden biri olduğunu söyledi.



Kur'an-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, siz bilmezsiniz onlar diridirler." buyurulduğunu anımsatan Soylu, Aydın Ahi'nin zulümle şehit edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Aydın Ahi, mazlumdur, vatanseverdir, kahramandır, yiğittir, bu memleketin huzuruna kendisini adamıştır. Bir dava adamıydı. Bugün ailesinin, evlatlarının gösterdiği vakar, bunun en büyük delilidir. Bundan 10 gün önce hep birlikte 20 bini aşkın hemşehrimizle Van'da iftar yaptık. Aydın abiyi katledenler bu huzuru katletmeye çalışıyorlar. Kardeşliğimizi, Van'da, Diyarbakır'da, Şırnak'da, Mardin'de geceyarılarına kadar insanların caddelerde dolaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunun bilinci içindeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın abiye, daha önce katledilen Aydın Muştu'ya, dün defnettiğimiz Orhan kardeşimize, onun 8 yaşındaki evladına sözümüzdür, terör örgütü can çekişmektedir ama onları asıl kahreden Doğu ve Güneydoğdu'da kardeşlerimizin bu sadakate, birliğe, ülkemizin huzuruna olan bağlılığıdır. Bunu devam ettireceğiz."



"YOLUMUZ BİRLİK VE HUZUR YOLUDUR"



Soylu, terör örgütünün öğretmenleri kaçırarak şehit ettiğini, Aydın Ahi, Orhan Mercan, Adnan Vanlı, Aydın Muştu'nun teröristler tarafından şehit edildiğini anlatarak, bu saldırılarla birlik ve beraberlik yürüyüşlerinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.



Vatan evlatlarının bu sabah 4, dün de 14 teröristi etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:



"Ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet, düşman postalının altında ürkmemiş ve korkmamıştır. Bugün de cesur şekilde yürüyüşüne devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aynı kararlılıktadır. Bilsinler ki ciğerparelerimizi sökseler de asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönmeyeceğiz. Yolumuz, birlik kardeşlik ve huzur yoludur. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sokaklarımız, caddelerimiz huzur içinde olacak."



"Terör örgütü can çekişmektedir. Çoğu gitti, azı kaldı." diyen Soylu, "Şehitlerimizin evlatları milletimizin evladıdır. Bu aziz millet büyük bir millettir. İnşallah öyle güzel bir mekana, öyle güzel bir yere gidiyor ki Aydın abimiz, güllerle ve güzel çiçeklerle evlatlarını karşılayacak. 62 yıl ailesine reislik, davasına yoldaşlık yaptı. Şimdi de cennette önce evlatlarını, yakınlarını karşılayacak. Milletçe başımız sağolsun." ifadesini kullandı.



Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



Ahi'nin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'ne uğurlandı.



Cenaze törenine, Ahi'nin ailesi, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, YYÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ilçe kaymakamları, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.