Terör örgütü PKK'ya Mayıs darbesi

Türkiye'nin barış ve huzurunu sağlamak amacıyla terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, teröristlere baharda da göz açtırmadı.

Türkiye'nin barış ve huzurunu sağlamak amacıyla terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, teröristlere baharda da göz açtırmadı.



Kış boyunca zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen teröristlerin izini sürerek örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, ilkbaharın son ayı mayıstaki operasyonlarda 274 teröristi etkisiz hale getirdi.







PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde mayıstaki operasyonlarda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 423 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılardan aralarında HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da yer aldığı 146'sı tutuklandı.