Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya ağustosta da göz açtırmayan güvenlik güçleri, 176 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonlarda, örgütün bir çok sözde sorumlusunu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'yu yaralı ele geçirdi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 548 şüpheliden 138'i tutuklandı.