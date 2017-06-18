Terör örgütü PKK/PYD'den Suriye'de sivillere saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin sivillere yönelik saldırısında aynı aileden biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.



Afrin'in doğusundaki terör örgütü mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un hayatını kaybedenler arasında bulunduğu bildirildi.

TSK'dan açıklama



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'deki sivillere yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.



Tel Rıfat'taki teröristlerce çok sayıda sivilin yaşadığı Mare'ye yönelik topçu atışı yapıldığı belirtilen bilgilendirmede, şehir merkezine isabet eden iki topçu atışı sonucu aynı aileden dört kişinin öldüğü, dördü ağır 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Yaralıların bölgedeki hastaneler ile Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.