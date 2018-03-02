Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı-Eleşkirt Grubu' çökertildi

Erzurum Karayazı'da, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sayesinde örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu" tamamen çökertildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, halkın huzur ve barışına kasteden ve sivil ya da çocuk gözetmeksizin terörist eylemler yapan PKK'nın sözde "Karakayı-Eleşkirt Grubu"na ilk operasyonu, Ocak 2017'de Karayazı ilçesi Güllü köyünde gerçekleştirdi.

Bu operasyonda 2 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, örgüt mensuplarına yönelik amansız takibini sürdürerek örgütün dönemin sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin turuncu kategorisinde yer alan "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in de aralarında bulunduğu bir grup teröristin Ağrı'da olduğunu belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesindeki Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Kasım 2017 tarihinde, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Komu bölgesinde Güvercin'in de bulunduğu terörist gruba yönelik operasyon yaptı.

Hava destekli operasyonda, Güvercin'in de yer aldığı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, JÖH VE PÖH'TEN SIKI TAKİP

Söz konusu operasyonun ardından örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, aynı gruba yönelik 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı.

Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile bu adrese operasyon başlattı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE EL BOMBASI ATTILAR

Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

Örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"ndaki son teröristler olduğu belirtilen bu kişilerden 4 Kalaşnikof piyade tüfeği de ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN KARAYAZI-ELEŞKİRT GRUBU ÇÖKERTİLDİ

Şen ve diğer 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt Grubu tamamen çökertildi.

Örgütün bu grubuna yönelik 15 Kasım 2017'de, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Komu bölgesinde yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen "Piro" kod adlı Mehmet Salih Güvercin'in de bulunduğu 5 teröristten 1 M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 3 şarjör, 87 mermi ve bir dürbün, 1 Kalaşnikof tüfek, silaha ait 2 şarjör, 60 mermi, 3 el bombası, C-4 ile hazırlanan 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 küçük sırt telsizi, 1 flash bellek, 4 hafıza kartı, 2 piknik tüpü, 1 mutfak tüpü, 1 amperölçer, 3 sırt çantası, 1 çadır, 3 şemsiye, 8 kitap, 5 bin 100 dolar, 2 bin 700 lira, çok sayıda örgütsel doküman, çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

Terörist Güvercin'in, Muş ve Kars arasındaki bölgede sözde adalet komisyonu altında vatandaşları yargılayıp "vergilendirme" adı altında para topladığı belirtilmişti.



