Terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır darbe

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu 12 sığınak ve barınak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlerin içinde bulunduğu 12 sığınak ve barınak imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 20.00-20.23 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatında bölgede tespit edilen, teröristlerin içinde bulunduğu 12 hedef (sığınak ve barınak) ateş altına alınarak, imha edildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.