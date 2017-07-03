Terör örgütü PKK siyasetçileri hedef alıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütü PKK, bölge halkı üzerinde baskı kurmak ve varlığını koruyabilmek amacıyla siyasetçileri hedef almayı sürdürüyor.

PKK'lı teröristler, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından siyasetçilere yönelik saldırılarını artırırken, terör örgütü de yayın organları ve sosyal medya hesaplarından kendisine muhalif isimleri hedef göstererek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yaratmaya çalışıyor.



Bölgede sığınak olarak kullandıkları yüzlerce mağara ve yaşam alanı güvenlik güçlerince imha edilen, düzenlenen operasyonlarla ağır darbe vurulan bölücü terör örgütü PKK, siyasetçilere yönelik saldırılarla vatandaşlar üzerinde baskı kurmak istiyor.



Parti binalarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, öğretmenleri katleden teröristler, bölgedeki siyasilere yönelik saldırılarla huzur ve barış ortamını da bozmayı hedefliyor.



Bölgedeki siyasetçilere yönelik çok sayıda hain saldırı düzenleyen örgüt, son olarak Diyarbakır'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van'ın AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi katletti.



PKK'NIN SİYASETÇİLERE YÖNELİK HAİN SALDIRILARINDAN BAZILARI



Terör örgütü PKK'nın son yıllarda siyasileri hedef alan saldırılarından bazıları şöyle:



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Haziran 2010'da, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uçar'ın Eski Kışla Mahallesi'ndeki evinin balkonuna terör örgütü PKK mensuplarınca el bombası atıldı. Can kaybının olmazken, patlama nedeniyle evde hasar oluştu.



- AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış (46), 2 Temmuz 2012'de Van'daki evine geldiği sırada silahlı 3 terör örgütü PKK üyesi tarafından kaçırıldı. Tanış, 24 Ağustos'ta serbest bırakıldı.



- Hakkari'de iki dönem AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Mecit Tarhan, 3 Eylül 2012'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldı. Tarhan, 5 Ekim 2012'de serbest bırakılarak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.



- Van'da seçim çalışması yürüten, aralarında AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı Zeki Karakuş'un da bulunduğu 5 kişi, 16 Mart 2014'te taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. AK Parti'lilerin içinde bulunduğu araçların camlarının kırıldığı saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.



- Terör örgütü PKK üyeleri, 17 Nisan 2014'te Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında, aralarında Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı eski Bükardı Belde Belediye Başkanı Abit Doğruer'in de bulunduğu 4 kişiyi kaçırdı. Doğruer ve beraberindekiler, 20 Nisan'da serbest bırakıldı.



- Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıyı köyünde PKK'lılar, 17 Mayıs 2014'te HÜDA PAR üyesi Mikail ve Ali Ayık'ı kaçırmak isteyince örgüt üyeleri ve köylüler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonucu aralarında Ali ve Mikail Ayık'ın bulunduğu 3 kişi yaralandı.



- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 14 Temmuz 2014'te AK Parti'li Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçtiği güzergahta patlama meydana geldi. PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıdan Atilla yara almadan kurtuldu, koruması ve şoförü hafif yaralandı.



- Van'da HÜDA PAR üyesi esnaf Mehmet Latif Şener (66), 17 Ekim 2014'te evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şener'i öldürdükten sonra terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terörist, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



- AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun, 5 Haziran 2015'te teröristlerce kaçırılıp darbedildikten sonra aynı gün serbest bırakıldı.



- AK Parti İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya'nın, kardeşi Şahin Çetinkaya ve beraberindeki kişiyle Erzurum'dan Şanlıurfa'ya giderken içinde bulundukları otomobil, 29 Mart 2016'da Bingöl'ün Genç ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasında terör örgütü PKK üyelerince durduruldu. Salih Zeki Çetinkaya'yı yanlarına alarak kaçıran teröristler, kardeşi ile yanlarındaki kişiyi ise serbest bıraktı. Çetinkaya da 2 gün sonra teröristlerin uyumasından yararlanarak kaçmayı başardı.



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 13 Ağustos 2016'da yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın cesedi bulundu.



- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eski korucu derneği başkanının oğlu ve AK Parti üyesi Menderes Özer, 1 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca aracından indirilerek kaçırıldıktan sonra öldürüldü.



- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2016'da Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerindeki bidonda 240 kilogram, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 noktada da 12 kilogramlık 8 mutfak tüpüne infilaklı fitille irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. 640 kilogramlık patlayıcılar, kabirlere zarar verilmeden imha edildi.



- 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Hakkari 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki evinin önünde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 9 Ekim 2016'da Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki evine giren bir grup PKK'lı terörist tarafından çocuklarının gözü önünde katledildi.



- AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, iş yerinde 11 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.



- Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi ve Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, evinin önünde 16 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu öldü.



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, 9 Mart’ta teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Murat Ayhan yaşamını yitirirken, Esendere Belediye Başkanı Tayfun Ayhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.



- AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu 2 araçlı konvoya, 15 Nisan’da terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Vanlı, yara almadan kurtuldu, aracı takip eden otomobildeki güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu.



- Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da 2 PKK'lı terörist, gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın içinde olmadığı, bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda olay yeri yakınında araçta bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu, bir kişi hafif yaralandı. Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirdi, 2 asker şehit oldu, bir sivil yaralandı.



- Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren 4 terör örgütü PKK üyesi, 27 Haziran'da yakalandı. Teröristlerin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AK Parti'li yöneticilere yönelik eylem planladığı bildirilmişti.



- Diyarbakır'da, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



- Van'da, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, önceki gün akşam saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.