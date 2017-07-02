Terör örgütü PKK siyasetçileri de hedef alıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen başarılı operasyonlarla ağır darbe vurulan terör örgütü PKK, bölge halkı üzerinde baskı kurmak ve varlığını koruyabilmek amacıyla siyasetçileri hedef almayı sürdürüyor.

Türkiye'nin istikrarını, barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla geçen yıl kent merkezlerine çukurlar kazarak vatandaşların evlerine bomba düzenekleri yerleştiren terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kendisine muhalif siyasetçilere yönelik saldırılarını da sürdürüyor.



PKK'lı teröristler, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından siyasetçilere yönelik saldırılarını artırırken, terör örgütü de yayın organları ve sosyal medya hesaplarından kendisine muhalif isimleri hedef göstererek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yaratmaya çalışıyor.



Bölgede sığınak olarak kullandıkları yüzlerce mağara ve yaşam alanı güvenlik güçlerince imha edilen, düzenlenen operasyonlarla ağır darbe vurulan bölücü terör örgütü PKK, siyasetçilere yönelik saldırılarla vatandaşlar üzerinde baskı kurmak istiyor.



Parti binalarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, öğretmenleri katleden teröristler, bölgedeki siyasilere yönelik saldırılarla huzur ve barış ortamını da bozmayı hedefliyor.



Bölgedeki siyasetçilere yönelik çok sayıda hain saldırı düzenleyen örgüt, son olarak Diyarbakır'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van'ın AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi katletti.