Terör örgütü PKK, İsveçli bir gönüllü savaşçıyı kaçırdı

IKBY Peşmerge Bakanlığı, "İsveçli gönüllü Peşmerge (savaşçı) Tony Ekman, bir süre önce PKK tarafından Şengal (Sincar) sınırları içinde kaçırıldı." açıklamasında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde İsveçli gönüllü savaşçı Tony Ekman'ı kaçırdığını belirtti.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsveçli gönüllü Peşmerge Tony Ekman, bir süre önce PKK tarafından Şengal (Sincar) sınırları içinde kaçırılmıştır ve halen alıkonulmuş durumdadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Ekman'ın, bir dönem Kerkük ve Sincar ilçesinde Peşmerge güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı mücadele ettiği kaydedildi.



"Onun akıbetinden PKK'yı sorumlu biliriz." ifadesine yer verilen açıklamada, "En kısa zamanda serbest bırakılmasını temenni ediyoruz. O Peşmerge'nin (savaşçının) serbest bırakılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve ilgili tüm taraflarla irtibat halindeyiz." denildi.