Terör örgütü FETÖ'ye ilişkin belli önlemler aldık

Resmi ziyaretler kapsamında Konya'ya gelen Pakistan Meclis Başkanı Sadık, "Terör örgütü FETÖ'ye ilişkin belli önlemler aldık." dedi.

Pakistan Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin belli önlemler aldıklarını, örgütle ilişkisi bulunan 108 öğretmenden 45'inin Pakistan'dan ayrıldığını belirterek, "Geri kalanlar mahkemeye başvurdu. Mahkeme, bunların ülkede kalabileceğine dair karar verdi ancak Başbakanımız bu konunun takipçisi olunması için talimat verdi. Kalanların gönderilmesine ilişkin çalışmalarımız sürüyor." dedi.



Resmi ziyaretler kapsamında Konya'ya gelen Sadık, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yetkililerinden, eserler hakkında bilgi alan Sadık, daha sonra müzede içinde icra edilen sema törenini izledi. Sadık'a AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan eşlik etti.



Buradan Konya Valiliğine geçen Sadık, Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı. Sadık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Pakistan'daki FETÖ'yle mücadele çalışmalarına ilişkin soru üzerine Sadık, şunları kaydetti:



"Terör örgütü FETÖ'ye ilişkin belli önlemler aldık. Pakistan'daki 108 öğretmenden 45 tanesi zaten ülkeden ayrıldı. Geri kalanlar mahkemeye başvurdu. Mahkeme bunların ülkede kalabileceğine dair karar verdi ancak Başbakanımız bu konunun takipçisi olunması için talimat verdi. Kalanların gönderilmesine ilişkin çalışmalarımız sürüyor. FETÖ ile bağlantılı okulların Türkiye'ye devri için çalışmalarımız sürüyor."



Sadık, beraberinde gelen Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik'in de iki ülke arasındaki dostluğu ilerletmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.



Türkiye-Pakistan ilişkilerinin özel olduğunu aktaran Sadık, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin yanı sıra kardeşlik ilişkilerinin de bulunduğunu dile getirdi. Sadık, kurulan bu ilişkileri daha güzel noktalara taşıyacaklarını vurguladı.