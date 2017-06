Terör örgütü eylem yapamaz noktaya geldi

Milli Savunma Bakanı Işık, "Artık çok şükür terör örgütü eylem yapamaz noktaya geldi. Bu, bütün güvenlik güçlerimizin ortak başarısıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terör örgütünün eylem yapamaz noktaya geldiğini belirterek bunun, bütün güvenlik güçlerinin ortak başarısı olduğunu vurguladı.



Temas ve ziyaretler için Mardin'de bulunan Işık, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer İzcan ile Kasımiye Medresesi'nde teravih namazı kıldı.



Namazdan sonra halkla sohbet eden Işık, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek ve cami görevlileriyle medreseyi gezdi.



Işık ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürü Onar ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri personeliyle görüştü.



Burada konuşan Işık, güvenlik güçlerinin vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşın huzuru ve güvenliği için kahramanca mücadele ettiğini söyledi.



"BU TOPRAKLARI BU HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM ETMİYECEĞİZ"



Ülkenin bütünlüğüne ve birliğine kasteden hain terör örgütü mensuplarına karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zaman zaman bu mücadele şehitler verdiğimiz oluyor. Ama ne kadar şehir verirsek verelim, bu toprakları bu hain terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Sizler bu mücadeleyi verdikçe milletimizin desteği ve duası da her zaman yanınızda ve arkanızda olacaktır. Biz de hükümet olarak sizin bu mücadelenizin her zaman kararlılıkla sürdürülmesi içi elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.



"Her gün sizler bir kahramanlık destanı yazıyorsunuz." diyen Işık, son dönemde terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulduğunu kaydetti.



Terör örgütünün saldırı yapamaz noktaya geldiğinin altını çizen Işık, şöyle devam etti:



"Artık çok şükür terör örgütü eylem yapamaz noktaya geldi. Bu, bütün asker, jandarma, polis ve güvenlik korucu olan güvenlik güçlerimizin ortak başarısıdır. Sizler bu mücadeleyi verdikçe biz de sizlere teknolojin en yeni imkanlarını sunarak bu mücadelenin daha net ve başarılı olması için her türlü imkanı seferber ediyoruz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Kahramanca mücadele ediyorsunuz, sizlerden isteğimiz amirlerinizin verdiği emirleri dikkatle uygulamanız, tedbiri elden bırakmamanızdır. Bizler de sizlerin ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."



BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI



Güvenlik güçlerinin Babalar Günü'nü kutlayan Işık, "Biliyorum ki hepiniz ailelerinizden uzaktasınız. Pek çoğunuzun evladı baba hasretiyle pek çoğunuzun annesi babası evlat hasretiyle yanıyor. Bugün Babalar Günü. Başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere hepinizin Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Işık, daha sonra güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.