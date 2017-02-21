Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye sorumlusunun öldüğü bildirildi.

Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge güçleri komutanlarından Albay Hiva Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Dakuk kasabasına bağlı yaklaşık iki buçuk yıldır DEAŞ'ın elinde bulunan El-İd köyünü hedef aldığını belirtti.



Abdullah, "Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu El-İd köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu DEAŞ'ın maliye ve militan kazandırma işlerinden sorumlu Molla Samed öldürüldü." dedi.



DEAŞ'ın durumunun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çeken Abdullah, "Musul operasyonunun başarılı şekilde devam etmesi ve DEAŞ'ın lider kadrosunun hedef alınması, örgütü zayıflatıyor. Her geçen gün biraz daha zayıflayan örgüt ise kentin güneyindeki gençleri zorla silah altına alıyor." diye konuştu.



Abdullah ayrıca Dakuk'a bağlı Zerge bölgesinde DEAŞ militanları tarafından yola döşenen patlayıcının devriye gezen Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiğini, 1'inin yaralandığını söyledi.



- 1 DEAŞ MİLİTANI YAKALANDI



Öte yandan Havice'den iç göçmen olarak kent merkezine girmeye çalışan bir DEAŞ militanının güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.



Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Asayiş Basın Sorumlusu Ferhat Emin, Havice ilçesinden gelerek Peşmerge güçlerine kendisini iç göçmen olarak tanıtan bir DEAŞ militanın yakalandığını aktardı.



Emin, yakalanan militan hakkında yapılan soruşturmada şahsın örgütün aktif bir elemanı olduğunun belirlendiğini kaydetti.



DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün Havice ilçesi ile ona bağlı Zab ile Riyad kasabalarının denetimini elinde bulunduruyor.