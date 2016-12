"Terör örgütü DEAŞ neyse PKK da odur"

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik, "Özellikle PKK terör örgütü olduğunda, son zamanlarda Avrupalıların orantılılıktan bahsetmesinin aslında zımnen PKK'yı teşvik eden sonuç doğurduğunu ifade ediyoruz. Eğer orantılılıktan kasıt hukuk dışına çıkmamak, hukuk içerisinde mücadele etmek ise şunu söyleyebilirim. Karşı karşıya kaldığı terör saldırıları karşısında hukuki hassasiyetlere yeryüzünde en çok riayet eden Türkiye'dir. Ama orantılılıktan kasıt eğer PKK terör örgütü ile mücadele konusunda bir geri adım atmak şeklindeyse tabii ki Türkiye bir egemen devlet olarak bunu kabul etmeyecektir." dedi



"Türkiye PKK terörüyle mücadele ediyor ama örgütün yurt dışı destekleri sürüyor. PKK, Avrupa'dan onlarca milyon avro gelir sağlıyor. Terör örgütü listesinde ama özgürce hareket edebiliyor. Kayda değer yaptırımlar görmüyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesele nasıl kavranması gerekir?" sorusu üzerine Çelik, terör saldırılarının insanların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve acılara neden olduğunu belirtti.



Her terör saldırısının siyasi amacı olduğunu dile getiren Çelik, bu siyasi amaca bakıldığında, bu siyasi amacın topluma vermek istediği mesaj ile toplumun bu mesajı alma biçimi arasında son yıllarda çok radikal değişiklik olduğunu anlattı.



Çelik, geçmiş dönemlerde terör saldırılarıyla, "ülkedeki bazı gelişmeleri engellemek veya bazı gelişmelerin yönünü değiştirmek" şeklinde bir amaca ulaşılmak istenildiğini anımsattı.



Her terör saldırısının arkasında bir siyasi proje bulunduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:



"Bunlar genelde Türkiye'yi belli gelişmelerden alıkoymak, yönünü değiştirmek veya kendi içine kapatarak etrafındaki gelişmelerden soyutlamak şeklinde sonuç almaya çalışırdı. Doğrusunu söylemek gerekirse de on yıllar boyunca da bunu yaptılar. Ama şunu da görmek gerekir. Topluma verdiği bu mesajla artık terör örgütlerinin bir mesafe alamadığını görüyoruz. Tam tersine bu vermek istediği mesajın tam tersi yönde toplumda kenetlenme artıyor, toplum kendi istikameti konusunda daha kararlı ve sabit tutumlar geliştiriyor. Dolayısıyla terör örgütlerinin siyasi mesaj verme kabiliyeti, toplumun duyarlılığı ve siyasi karar mekanizmalarının kararlığı çerçevesinde geri tepiyor."



Terör örgütlerinin dünyanın pek çok yerinde çeşitli projelerin hizmetkarı olarak, çeşitli projelere hizmet sunarak esasında belli mesafeler almaya çalıştığına dikkati çeken Çelik, "Örneğin, PKK terör örgütü neden son zamanlarda Suriye ve Irak'ta bir derinlik yaratmaya çalışıyor. Çünkü DEAŞ'a karşı Batılıların yanında mücadele verdiği duygusunu yaymaya çalışıyor. Halbuki pek çok sefer gördük ki aslında PKK terör örgütünün veya PYD'nin DEAŞ ile ciddi bir mücadelesi yok. Tam tersine orada DEAŞ ile mücadele görüntüsü adı altında kendilerine bir alan yaratmaya çalışıyorlar." dedi.



- "TÜRKİYE AÇISINDAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MESAJ VERMEK KABİLİYETİ YOK OLMUŞTUR"



Dünyanın pek çok bölgesinde ziyaret ettikleri yerlerde hiç ummadıkları ülkelerde bu örgütlerin ofisleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu, terör konusundaki çifte standardın işaretidir. Avrupa yakın coğrafyamız olduğu için buradaki mali kaynakları yönetmeleri, yapılanmaları şeklindeki çifte standart çok açıktır. Biz öteden beri şunu söylüyoruz; özellikle PKK terör örgütü olduğunda, son zamanlarda Avrupalıların orantılılıktan bahsetmesinin aslında zımnen PKK'yı teşvik eden sonuç doğurduğunu ifade ediyoruz. Eğer orantılılıktan kasıt hukuk dışına çıkmamak, hukuk içerisinde mücadele etmek ise şunu söyleyebilirim. Karşı karşıya kaldığı terör saldırıları karşısında hukuki hassasiyetlere yeryüzünde en çok riayet eden Türkiye'dir. Ama orantılılıktan kasıt eğer PKK terör örgütü ile mücadele konusunda bir geri adım atmak şeklindeyse tabii ki Türkiye bir egemen devlet olarak bunu kabul etmeyecektir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. DEAŞ ile mücadelede orantılılıktan bahsetmeyenlerin PKK ile mücadele söz konusu olduğunda orantılılıktan bahsetmeleri tabii ki apaçık bir çifte standarttır." şeklinde konuştu.



Avrupa'nın pek çok yerinde PKK'nın kendisinin seküler bir örgüt ve DEAŞ ile mücadele eden bir örgüt gibi göstererek aslında bir bakıma terör propagandasına zemin bulduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:



"Esasında o ülkelerin tüm devlet yetkilileri ve istihbarat birimleri bunun terör örgütü olduğunu, bu yapmaya çalıştığı propagandayla gerçeklikle bir ilgisi olmadığını, acımasız bir terör örgütü olduğunu bilirler. Ama bunlar birtakım siyasi projelerin veya Türkiye ile ilgili birtakım mücadele biçimlerinin unsuru olarak çeşitli yerlerde istihdam edilebiliyor. DEAŞ terör örgütü neyse PKK terör örgütü de odur. PKK terör örgütünün herhangi bir şekilde Avrupa'da faaliyet yapmasına, Avrupa Parlamentosunda propagandistlerinin sergi açmasına veya Belçika'da PKK çadırı kurulmasına izin vermek demek DEAŞ ile işbirliği yapmakla aynı düzlemde bir yaklaşımdır. Dolayısıyla hiç kimse DEAŞ ayrı PKK ayrı gibi bir şey söylemesin. Şu anda görülmesi gerekir ki Türkiye açısından terör örgütlerinin mesaj vermek kabiliyeti yok olmuştur. Bu Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biridir."



Bakan Çelik, PKK terör örgütünü hiç kimse Kürtlerin temsilcisi veya Kürtler adına mücadele eden bir örgüt olarak konumlandıramayacağını anlattı.

Kaynak: AA